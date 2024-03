UEFA destaca papel do presidente da Liga portuguesa nas relações europeias

Numa mensagem por videoconferência, na abertura da XII Cimeira de Presidentes, que decorre em Coimbra, o responsável do futebol europeu mostrou-se convicto de que Pedro Proença contribuirá “para o fortalecimento das relações e da cooperação entre a UEFA e as ligas domésticas em toda a Europa”.



Na mensagem, citada pela Liga de clubes, Aleksander Ceferin disse que a UEFA acolheu “com grande satisfação” a eleição de Pedro Proença como presidente da Associação de Ligas Europeias.



“O futebol português tem produzido enormes e fantásticos talentos ao longo dos anos, incluindo grandes líderes”, sublinhou.



O líder da UEFA apelou à união perante a recente decisão do Tribunal de Justiça Europeu sobre novas competições europeias de clubes e a ameaça da criação da denominada Superliga.



“Este momento representa uma excelente oportunidade para demonstrar àqueles que pretendem minar a pirâmide do futebol que todos neste fórum (UEFA, clubes e ligas) estão mais unidos do que nunca”, disse Aleksander Ceferin.



O dirigente europeu deixou a garantia de que a UEFA se preocupa com “todos os clubes, não apenas os da elite”, e também com os adeptos, jogadores, voluntários, ligas profissionais e futebol amador.



Para o presidente da UEFA, “em todos os níveis desta pirâmide, o mérito desportivo é fundamental e as ligas e taças domésticas devem ser a única via de acesso às competições europeias de clubes”.



Na XII Cimeira de Presidentes da Liga participou também, de forma presencial, Tobias Hedstuck, diretor de competições da UEFA, que explicou as reformas implementadas nas provas e as melhorias no modelo de distribuição de receitas.



“Isso significa que até mesmo os clubes que não competem nas nossas provas terão acesso a mais financiamento para que possam continuar a crescer, desenvolver-se e competir”, revelou o presidente da UEFA.