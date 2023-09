UEFA nomeia árbitro turco para o Benfica e neerlandês para o Sporting de Braga

Halil Umut Meler, de 37 anos, irá liderar no Estádio da Luz uma equipa de arbitragem inteiramente turca, que integra ainda Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy como assistentes e Arda Kardesler como quarto árbitro. No VAR, estarão Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen.



O árbitro turco regressa à Luz depois de na última temporada ter dirigido o encontro entre o Benfica e os belgas do Club Brugge, que os ‘encarnados’ venceram por 5-1, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O Benfica recebe os austríacos do Salzburgo pelas 20:00 horas de quarta-feira, no Estádio da Luz, em jogo referente à primeira jornada do Grupo D, que conta ainda com a receção da Real Sociedad ao Inter Milão, vice-campeão em título.



Para a receção do Sporting de Braga aos italianos do Nápoles, referente à ronda inaugural do Grupo C, igualmente na quarta-feira, pelas 20:00, a UEFA indicou o neerlandês Serdar Gözübüyük, de 37 anos.



Serdar Gözübüyük terá como assistentes os compatriotas Erwin Zeinstra e Johan Balder e como quarto árbitro Marc Nagtegaal. No VAR, estarão Dennis Higler e Rob Dieperink.