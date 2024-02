Um morto e mais de dez feridos em tiroteio no desfile de vitória do Kansas City Chiefs

Stacey Graves referiu que duas pessoas foram detidas e que teve informação que adeptos podem ter estado envolvidos na detenção de um suspeito, sem confirmar esta informação.



De acordo a chefe da polícia, uma pessoa morreu e entre dez a 15 ficaram feridas, alguns com ferimentos de bala e outros com ferimentos causados pelo pânico gerido após o tiroteio.



O incidente ocorreu num estacionamento próximo à Union Station, estação ferroviária central de Kansas City.



“Estou zangada com o que aconteceu hoje. As pessoas que participaram nesta celebração deveriam esperar um ambiente seguro”, acrescentou Graves, detalhando que havia cerca de 800 agentes de segurança no evento.



Vídeos divulgadas nas redes sociais mostraram os momentos após o tiroteio, onde surgem pessoas feridas e se ouviam pessoas a gritar, noticiou a agência Associated Press (AP).



Outro vídeo mostrou duas pessoas a perseguir e a atacar alguém, segurando-o até à chegada de dois polícias.



“Esta é absolutamente uma tragédia, do tipo que nunca teríamos esperado em Kansas City, do tipo que nos lembraremos durante algum tempo”, sublinhou, por usa vez, o presidente da Câmara de Kansas City, Quinton Lucas.



O governador do Missouri, Mike Parson, e a sua mulher, estavam no desfile quando ocorreu o tiroteio, mas estão em segurança, garantiu esta autoridade através da rede social X.



A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos Joe Biden recebeu um relatório sobre o tiroteio, tal como é habitual neste tipo de incidentes.



Milhares de pessoas saíram à rua para celebrar a vitória da equipa de futebol americano, que venceu os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas, Nevada.



O tiroteio terminou com clima de celebração do Dia dos Namorados, ao mesmo tempo que os fãs do Chiefs comemoravam o seu terceiro título do Super Bowl em cinco temporadas.



No domingo, no Allegiant Stadium, os Chiefs, que perdiam por 10-3 ao intervalo e chegaram ao fim dos 60 minutos empatados a 19, conquistaram o seu quarto título, em seis presenças, repetindo 1970, 2020 e 2023, para se juntarem no quinto lugar do ranking a Green Bay Packers e New York Giants.



Por seu lado, os San Francisco 49ers, que disputaram pela oitava vez o Super Bowl, mantiveram-se com cinco troféus, o último em 1995, perdendo a possibilidade de igualar os seis títulos dos recordistas Pittsburgh Steelers e New England Patriots.