Union Berlim despede treinador

Bjelica, que já tinha chegado ao emblema de Berlim durante a temporada, deixa o Union no 15.º posto da Bundesliga, apenas um ponto acima da zona de despromoção.O treinador de 52 anos, que alcançou apenas seis vitórias em 22 jogos, vai ser rendido até final da temporada por Marco Grote, que regressa ao cargo de técnico interino depois de já ter comandado a equipa após a saída do suíço Urs Fischer.Na luta pela sobrevivência na Bundesliga, a equipa de Diogo Leite, a viver a segunda temporada no emblema germânico, defronta fora o Colónia e fecha a temporada com a receção ao Friburgo.Esta temporada, o Union Berlim disputou a Liga dos Campeões e foi adversário do Sporting de Braga no Grupo C, tendo terminado no último lugar sem qualquer vitórias e com apenas dois empates.