Union Saint-Gilloise vence Antuérpia e conquista Taça da Bélgica 110 anos depois

Um golo apenas, marcado na fase de compensações da primeira parte, aos 45+1 minutos, pelo central japonês Koki Machida, a finalizar na área um pontapé de canto cobrado pelo médio norueguês Mathias Rasmussen, foi suficiente para o Union Saint-Gilloise reviver um momento histórico mais de um século depois.



A equipa de Bruxelas, que regressou à liga principal do país em 2021, após 48 anos de ausência, atualmente treinada pelo alemão Alexander Blessin, ainda está na corrida pela ‘dobradinha’ (campeonato e taça), visto que, a três dias do final dos ‘play-offs’, está a três pontos do Club Brugge, com o qual vai medir forças na segunda-feira.



O Union Saint-Gilloise é propriedade, desde 2018, do empresário britânico Tony Bloom, que também é dono do Brighton, clube da Premier League inglesa.