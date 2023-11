Urs Fischer deixa comando técnico do Union Berlim

Em comunicado, o clube da capital informou que a decisão foi tomada por mútuo acordo, numa altura em que o Union Berlim é 18.º e último classificado da Liga alemã, ocupando também a última posição no Grupo C da Liga dos Campeões.", disse o presidente do clube, Dirk Zingler.Em cinco anos à frente do Union Berlim, no qual joga o português Diogo Leite, Fischer levou o clube pela primeira vez à Liga alemã, conseguindo depois a presença nas competições europeias, com o quarto lugar na última temporada a permitir a estreia na Liga dos Campeões.O treinador da equipa de sub-19, Marco Grote, vai assumir o comando interino do Union Berlim, cujo próximo jogo será com o Augsburgo, em 25 de novembro.Quatro dias depois, o Union Berlim visita o Sporting de Braga, na quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, numa partida que será decisiva para a continuidade do clube nas competições europeias, via Liga Europa, estando já afastado da possibilidade de lutar pelo acesso aos oitavos da Champions.Com duas jornadas por disputar e apenas um ponto, o conjunto alemão é último no Grupo C, liderado pelo já apurado Real Madrid, com 12, mais cinco do que o Nápoles e nove do que o Sporting de Braga.