Valladolid contrata guarda-redes português André Ferreira

O guardião, de 28 anos, chegou ao Valladolid no mercado de janeiro, cedido pelo Granada, mas acabou por não realizar qualquer partida pelos "blanquivioleta", que conquistaram o título de campeão do segundo escalão e asseguraram a consequente promoção.Segundo o Valladolid, a subida à Liga espanhola fez acionar automaticamente a cláusula de compra obrigatória que tinha sido acordada com os andaluzes.André Ferreira terminou a formação no Benfica e representou a equipa B dos encarnados, jogando ainda no Leixões, Desportivo das Aves, Santa Clara e Paços de Ferreira, antes de rumar ao Granada em 2022/23.