Vítor Bruno atenua peso da estreia irregular do FC Porto

"Não há jogos de vida ou de morte. Não gosto de olhar para as coisas nesse sentido ou com dramatismo, mas sim que os jogadores desfrutem com sentido de responsabilidade, entrega e bravura, mostrando muito os valores do clube", apontou o técnico, em conferência de imprensa.

Os `azuis e brancos`, vencedores da Taça UEFA em 2002/03 e da Liga Europa 2010/11, perseguem a primeira vitória na remodelada fase de liga da segunda prova continental de clubes, após terem perdido na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt (3-2) e empatado em casa com os ingleses do Manchester United (3-3).

"Há que levar o jogo para aquilo que temos feito ultimamente. Muitas vezes, os treinadores incorrem no erro de olhar para o plano estratégico e descurar a sua identidade. Quando fazemos isso, geralmente não resulta bem. Acho que o segredo passará por nunca nos desvirtuarmos daquilo que é nosso, sendo sempre muito intensos e agressivos, e procurando estar muito equilibrados", enquadrou.

Num campeonato a 36 clubes, o FC Porto soma apenas um ponto, ao fim de duas de oito jornadas, e segue na 24.ª posição, última que permite disputar o play-off de acesso aos oitavos de final, fase na qual entrarão diretamente os oito primeiros classificados.

"Não somos favoritos a nada, mas candidatos a atacar este jogo com compromisso, entrega e uma fé inabalável. Não nos podemos deixar embriagar pelo adversário em questão ou pela sua classificação atual. Temos de encará-lo com os olhos certos, senão corremos o risco de, quando dermos por ela, a coisa não estar controlada como queremos", advertiu Vítor Bruno.

O Hoffenheim ocupa o 12.º lugar da Liga Europa, com quatro pontos, resultantes do empate fora com os dinamarqueses do Midtjylland (1-1) e da vitória caseira sobre os ucranianos do Dinamo Kiev (2-0), numa altura em que é 14.º na Liga alemã, com sete pontos, cinco acima da zona de descida direta.

"Procuramos ao máximo o equilíbrio entre os momentos defensivo e ofensivo. Temos de ser consistentes e robustos quando atacamos para não sermos apanhados em contrapé quando perdemos a bola. O Hoffenheim é uma equipa muito vertical, que faz das transições um momento forte, mas não se sente cómodo quando tem de correr atrás dela", vincou.

Desvalorizando um plano especial para conter o avançado croata Andrej Kramaric, unidade mais influente do Hoffenheim, Vítor Bruno falava ao lado do médio espanhol Nico González, que descartou rotular de decisivo o terceiro jogo do FC Porto na Liga Europa.

"As equipas alemãs são sempre muito valentes, têm um certo ponto de arrogância, lutam e são muito físicas. Isso vai complicar-nos a nossa tarefa, porque eles são poderosos e virão jogar de igual para igual. Temos de planear o jogo como fazemos sempre em casa, com muita intensidade e agressividade", apelou.

Confiante de que os `dragões` podem "ganhar a qualquer equipa e levantar o troféu no final da época", Nico González enalteceu a afirmação pessoal conseguida no FC Porto, cujo `onze` passou a integrar de forma regular desde a segunda metade de 2023/24.

"Creio que estou no melhor momento da carreira ou, pelo menos, naquele em que me sinto mais cómodo e confiante. Estou a começar a marcar alguns golos e a chegar mais à área [contrária], mas há sempre muita margem para melhorar", avaliou o médio, com dois tentos e três assistências em 12 desafios esta época.

O FC Porto, 24.º classificado, com um ponto, recebe o Hoffenheim, 12.º, com quatro, na quinta-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da terceira de oito jornadas da fase de liga da Liga Europa, sob arbitragem do polaco Damian Sylwestrzak.