West Ham anuncia saída do treinador David Moyes no final da época

O técnico inglês sairá após após quatro anos e meio no comando do West Ham, durante os quais garantiu duas presenças entre os sete primeiros da Premier League, alcançou as meias-finais e os quartos-de-final da Liga Europa e conquistou a Liga Conferência Europa na época passada, com uma vitória por 2-1 sobre os italianos da Fiorentina, em Praga.



Esta conquista constituiu o primeiro grande troféu dos londrinos desde que venceu a Taça de Inglaterra em 1980 e o primeiro sucesso europeu desde 1965.



No site do clube, o vice-presidente David Sullivan expressou a sua gratidão a Moyes: “David foi responsável por um período de grande progresso e sucesso da nossa história e estamos extremamente gratos por todo o seu trabalho árduo, comprometido e dedicado à função. Foi sempre um profissional exemplar e parte com o nosso maior respeito e alta estima pelo serviço que prestou ao West Ham United. Desejamos-lhe todo o sucesso no futuro”.



David Sullivan acrescentou que o anúncio oficial da saída de Moyes nesta altura permitirá que este "receba a despedida que merece dos adeptos do West Ham, que irão mostrar-lhe todo o agradecimento no último jogo em casa da temporada", frente ao Luton Town, no sábado.



Por seu lado, David Moyes afirmou ter desfrutado de quatro anos e meio brilhantes no West Ham e que deixa o clube numa posição mais forte do que aquela em que estava quando regressou em 2019, após uma primeira passagem pelos 'hammers' em 2017/18.



“Quando ingressei no West Ham pela segunda vez, o clube estava uma posição acima da zona de despromoção e foi uma experiência incrível ter alcançado os lugares europeus em três épocas consecutivas”, disse o técnico inglês, que destacou a conquista da Liga Conferência Europa em junho passado, “o primeiro grande troféu do clube em 43 anos”.



Moyes, que durante a carreira orientou ainda Preston North End, Everton, Manchester United, Real Sociedad e Sunderland, deverá ser rendido no cargo pelo espanhol Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, que tem sido apontado pela imprensa inglesa como futuro treinador do emblema londrino.