West Ham vence Fiorentina e conquista Liga Conferência Europa

O argelino Said Benrahma adiantou os ingleses, aos 62 minutos, de grande penalidade, mas Giacomo Bonaventura empatou para formação de Florença, aos 67, antes de Jarrod Bowen consumar triunfo e a conquista dos londrinos na segunda edição da prova, ao `cair do pano`, aos 90.

Os `hammers`, que na época passada tinham atingido as meias-finais da competição, contavam até hoje com um título europeu no currículo, a Taça das Taças, em 1964/65, sendo que a última vez que tinham disputado a decisão de uma competição europeia tinha sido em 1975/76, também na Taça das Taças. (Foto: Radovan Stoklasa - Reuters)