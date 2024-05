Xavi despede-se como treinador do FC Barcelona com vitória em Sevilha

O polaco Robert Lewandowski inaugurou o marcador, aos 15 minutos, o marroquino Youssef En Nesyri igualou, aos 31, contudo, o jovem Fermin Lopez sentenciou para os forasteiros, aos 59, com remate de fora da área.



Nos catalães, João Cancelo foi titular, enquanto João Félix voltou a sair do banco, entrando aos 62 minutos no conjunto de Xavi, que se despediu hoje como treinador da equipa, com a qual foi campeão em 2023, ano em que ganhou também a Supertaça espanhola.



O Barcelona concluiu a competição em segundo lugar, com 85 pontos, a 10 do campeão Real Madrid, que, em 01 de junho, disputa a final da ‘Champions’ com os alemães do Borussia Dortmund, e com mais quatro do que o vizinho Girona, surpresa da prova, com 81 pontos: o Sevilha fica em 14.º, com 41.



André Almeida e Thierry Correia foram titulares no Valência, que empatou 2-2 em casa do Celta de Vigo, com os galegos a serem 13.º, com 41 pontos, e os visitantes em nono, com 49.