Young Boys ciente das dificuldades em Alvalade

“Sabemos que é difícil. Estamos a perder por dois golos e vamos jogar fora contra uma equipa que é fortíssima a jogar em casa. Contudo, se só pensássemos nisso, nós nem vínhamos, ficávamos em Berna. Acredito a 100% na minha equipa e na vitória. Temos de começar por aí e, depois, ver por quantos. Tenho de fazer com que a minha equipa acredite que podemos vencer. Se fizermos um jogo perfeito, acredito nisso”, apontou, em conferência de imprensa.



Para realizar esse jogo perfeito, de forma a recuperar do desaire por 3-1 sofrido no seu reduto, na primeira mão do play-off, Raphael Wicky expressou que “é preciso ser-se extremamente eficiente no ataque, defender na perfeição e também ter sorte” diante do Sporting, lembrando os encontros da Liga dos Campeões contra o Manchester City.



“Temos de achar um bom equilíbrio. Em Berna, pressionámos e colocámos o Sporting sob pressão. Quando se faz isso, acaba por haver mais espaço atrás, nas nossas costas. É preciso encontrar um equilíbrio, em que nos mantenhamos compactos e, ao mesmo tempo, entregar profundidade. É claro que amanhã [quinta-feira] teremos de defender mais recuados, mas temos de encontrar esse equilíbrio”, apelou o técnico dos suíços, de 46 anos.



Para este duelo, o Young Boys não poderá contar com o defesa ex-Benfica Loris Benito, o médio Filip Ugrinic, autor do golo dos helvéticos na primeira mão, e o avançado Kastriot Imeri, devido a lesão, assim como o central guineense Ali Camara, que foi expulso no jogo da primeira mão e cumprirá suspensão.



O capitão do Young Boys, o experiente central Fabian Lustenberger, marcou presença na antevisão à partida com os ‘leões’, sendo expectável a sua titularidade no lugar de Ali Camara, depois de não ter sido utilizado no confronto da última semana, em Berna.



“O ataque do Sporting tem muitíssima qualidade, já se viu no jogo em Berna. Gyökeres é um ponta-de-lança que agarra bem a bola e que cria dificuldades aos defesas. É uma equipa muito boa no ataque. Vamos estar bem preparados e vamos dificultar a vida ao máximo ao Sporting. Vamos entrar com energia”, assegurou o futebolista, de 35 anos.



Sporting e Young Boys defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, que contará com arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.



No encontro da primeira mão, na semana passada, o Sporting venceu por 3-1, com golos de Amenda, na própria baliza, Gyökeres e Gonçalo Inácio, enquanto Ugrinic fez o tento do Young Boys.