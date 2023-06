Zaidu chamado pelo português José Peseiro à seleção da Nigéria

O jogo está agendado para 18 de junho, em Monróvia, capital da Libéria, numa fase em que as 'super águias' lideram o Grupo A de apuramento, com nove pontos, à frente da Guiné-Bissau, com sete, da Serra Leoa, com cinco, e de São Tomé e Príncipe, com um.



Zaidu soma 14 partidas pela Nigéria, que já foi campeã africana em 1980, 1994 e 2013 e precisa agora de ficar num dos dois primeiros lugares da 'poule' para aceder à fase final.



Originalmente prevista para decorrer no próximo verão, a 34.ª edição da CAN foi adiada para o período entre janeiro e fevereiro de 2024, tendo como anfitriã a Costa do Marfim.