Zico homenageado com uma estátua de cera

Zico, de 71 anos, agradeceu a homenagem da sua cidade natal e não esqueceu a mágoa da seleção masculina de não conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024, a primeira vez em 20 anos.”, afirmou Zico, que é um dos embaixadores da seleção brasileira.Arthur Antunes Coimbra, filho de pais portugueses, dedicou mais de uma década como jogador ao Flamengo, tendo conquistado quatro campeonatos brasileiros e uma Libertadores, em 1981.Numa carreira recheada tanto de prémios coletivos como individuais, registou quase 800 jogos e mais de 300 golos.Depois da carreira de jogador decidiu arriscar no cargo de treinador, chegando a orientar equipas como a seleção do Japão, os turcos do Fenerbahçe e os gregos do Olympiacos.