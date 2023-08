90.º Campeonato Nacional – Números e Curiosidades

- 90 – Vai começar esta sexta-feira o 90.º campeonato nacional.- 90 – Sporting, Benfica e FC Porto vão participar pela 90.ª vez (totalistas).- 49 – O Sp. Braga vai jogar o campeonato pela 49.ª vez consecutiva.- 14 – Estrela da Amadora regressa 14 anos depois.- 2 – Farense regressa 2 anos depois.- 1 – Moreirense regressa 1 ano depois.- 0 – Não há estreantes neste campeonato.- 283 - Vão ser 283 dias de campeonato (11 agosto a 19 maio)- 10 - Vai ser o 10.º ano consecutivo com 18 equipas… começa a ser raro esta consistência.- 38 - Não vamos ter nenhuma equipa insular… 38 anos depois (!).- 3 - Últimos 3 anos, 3 campeões diferentes.- 738 – Os km da Nacional 2… que ligam Faro a Chaves. (voltam a defrontar-se na I Liga)- 6 - O distrito de Braga vai continuar a ser o distrito com mais equipas na I Liga… 6 equipas (!). Pela 2.ª vez na história o distrito de Braga vai ter 6 equipas no escalão principal.- 5 - Distrito de Lisboa vai voltar a ter 5 equipas… entrou o Estrela da Amadora… (Estoril, Benfica, Casa Pia, Estrela da Amadora e Sporting)- 34 – É mesmo na última jornada que vai acontecer o dérbi algarvio em Faro. Quentinho?- 4 – Os km que separam o Estrela da Amadora e o Casa Pia, vão defrontar-se na 8.ª jornada. Vão os adeptos a pé pela recta dos Comandos?- 0 – As vezes que se defrontaram Estrela e Casa Pia na I Liga.- 7 - Sérgio Conceição vai para a 7.ª época consecutiva no FC Porto.- 2 – São 2 os treinadores estreantes na I Liga – Rui Borges (Moreirense) e Pablo Villar (Vizela).- 3 - E vão a jogo… 3 treinadores que já foram campeões nacionais, Roger Schmidt, Ruben Amorim e Sérgio Conceição.(À atenção do campeão nacional)- 7 - Últimos 7 anos… ninguém bisou! Benfica (2017), FC Porto (2018), Benfica (2019), FC Porto (20), Sporting (2021), FC Porto (2022) e Benfica (2023)(À atenção dos clubes que estão há mais tempo)- 3 - Nos últimos 3 anos… as equipas que subiram …nunca desceram. (último caso… Casa Pia, Rio Ave e Chaves)