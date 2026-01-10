A vitória na Taça da Liga é do Vitória

Na inédita final entre os rivais minhotos, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador, aos 17 minutos, por Dorgeles, de livre direto, tendo o Vitória de Guimarães chegado ao triunfo com golos de Samu, de grande penalidade, aos 59, e de Ndoye, que já tinha ‘bisado’ frente ao Sporting, na meia-final (2-1), aos 83.



O Sporting de Braga, que procurava o quarto troféu, na sua sexta final, podia ter relegado a decisão para as grandes penalidades, não fosse o guarda-redes vitoriano Charles ter defendido um castigo máximo cobrado por Zalazar, aos 90+11.



Após a terceira reviravolta na prova - já tinha vencido 3-1 no terreno do líder da I Liga, FC Porto, nos quartos de final - o Vitória de Guimarães, que sucede no historial ao Benfica, recordista de títulos, com oito, torna-se no sétimo clube a erguer a Taça da Liga, em 19 edições, naquele que é o seu terceiro troféu nacional, depois da Supertaça Cândido de Oliveira de 1988 e da Taça de Portugal de 2012/13.





Momentos chave:





O árbitro Helder Malheiros dá por terminada a partida entre as duas equipas ao minuto 106. Minuto 100. O guarda-redes Charles Silva defende o penálti e mantêm o Vitória na frente.

Minuto 97. Penalti contra o Vitória e segundo amarelo mostrado a João Mendes da equipa V. Guimarães. Alioune Ndoye marca (2-1) ao minuto 83 e vira o jogo a favor do Vitória de Guimarães.









Aos 57 minutos, Hélder Malheiro assinalou grande penalidade por mão de Vítor Carvalho na área bracarense. Samu assumiu a cobrança dos 11 metros e bateu Hornicek com total frieza, restabelecendo a igualdade. O jogo está totalmente relançado!







Aos 17 minutos, o Sp. Braga inaugurou o marcador por intermédio de Dorgeles. O ala bracarense cobrou um livre direto de forma brilhante: remate forte e colocado, em posição frontal, a bola passou por cima da barreira do Vitória e aninhou-se no ângulo superior esquerdo. Charles ficou completamente imóvel, sem qualquer hipótese de defesa.















RTP c/Lusa



