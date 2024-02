Académico de Viseu vence Feirense em jogo de acerto de calendário

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, Marquinho ‘bisou’, aos 62 e 88 minutos, e André Clóvis também marcou, pelo meio, aos 69, dando o triunfo à equipa de Jorge Simão, que segue no sexto lugar da II Liga, com 34 pontos, em igualdade pontual com o Tondela, sétimo, enquanto o Feirense ocupa o 14º posto, com 24.



Com uma entrada impetuosa no jogo, o Feirense foi quem deu o primeiro sinal de perigo numa iniciativa individual de Shodipo, que surgiu em boa posição na área, rematando para uma boa defesa de Gril, aos 13 minutos.



A equipa de Ricardo Sousa esteve novamente perto do golo num remate de Antoine que saiu a rasar o poste, aos 20 minutos, e depois por Oche, que obrigou Gril a uma defesa apertada, aos 26, após um remate forte.



A fechar a primeira parte, Famana Quizera teve uma boa oportunidade para inaugurar o marcador para o Académico de Viseu, mas o avançado rematou muito por cima da baliza de Diego Callai, aos 41 minutos.



Os pupilos de Jorge Simão foram mais eficazes na segunda parte e colocaram-se em vantagem com um remate de longa distância de Marquinho, na sequência de um mau alívio da defesa do Feirense, aos 62 minutos.



Os viseenses aumentaram a diferença no marcador aos 69 minutos, num lance de contra-ataque finalizado por André Clóvis à entrada da pequena área.



Com o Feirense balanceado no ataque, os visitantes apostaram o contra-ataque e André Clóvis esteve perto de ‘bisar’ num cabeceamento que saiu perto do poste, aos 74 minutos.



Perto do fim, o Académico de Viseu sentenciou o triunfo com o segundo golo de Marquinho, após um remate colocado junto ao poste, aos 88 minutos.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Académico de Viseu: 0-2



Ao intervalo: 0-0



Marcadores:



0-1, Marquinho, 62 minutos.



0-2, André Clóvis, 69.



0-3, Marquinho, 88.







Equipas:



- Feirense: Diego Callai, Cláudio Silva, Filipe Almeida, Tony Shimaga, Sérgio Conceição, Rúben Alves (Dudu, 59), Henrique Jocú (Castro, 79), Jorge Pereira (João Paredes, 70), Oche (Washington, 59), Shodipo (Picas, 71) e Antoine.



(Suplentes: Pedro Mateus, Guilherme, Diogo Brás, Washington, Malam Camará, Castro, Picas, João Paredes e Dudu).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Académico de Viseu: Gril, Miguel Bandarra, Nduwarugira, Arthur Chaves, Milioransa, Messeguem, Soriano Mané, Famana Quizera (Samba Koné, 85), Marquinho, Gautier (Rodrigo Pereira, 89) e André Clóvis (Steven, 90+4).



(Suplentes: Mbaye, Simonsen, Kauã Oliveira, Henrique Gomes, Silva, Samba Koné, Martim Ferreira, Steven e Rodrigo Pereira).



Treinador: Tiago Margarido.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Milioransa (33).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.