Adeptos do FC Porto pedem a Jorge Costa mais empenho

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que aquele grupo de adeptos aguardou pela chegada dos "dragões" ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, intercetando os jogadores e a equipa técnica com assobios e palavras de insatisfação.

Um dos principais visados foi o treinador Vítor Bruno, mas, de acordo com a mesma fonte, não há conhecimento de que tenham existido danos nas viaturas pessoais do plantel do FC Porto.

A situação motivou mesmo um diálogo à porta do centro de estágios do clube entre Jorge Costa, antigo defesa central e capitão portista e atual diretor para o futebol profissional, e os adeptos contestatários, que exigiram maior compromisso ao plantel azul e branco depois da paragem do campeonato para os embates das seleções nacionais.

O ambiente em redor do Olival esteve mais pacífico na manhã de segunda-feira, quando a equipa de Vítor Bruno regressou aos treinos, iniciando a preparação do embate com o também primodivisionário Moreirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, agendado para 24 de novembro, às 17h00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O FC Porto averbou no domingo a segunda derrota na I Liga, ao ser goleado pelo Benfica (1-4), no clássico da 11.ª jornada, ficando a seis pontos do campeão nacional e líder invicto Sporting, que triunfou com reviravolta horas antes no terreno do Sporting de Braga (4-2), na despedida do treinador Ruben Amorim, recém-chegado aos ingleses do Manchester United.