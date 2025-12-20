AFS oficializa contratação do treinador João Henriques
O AFS informou hoje ter chegado a acordo com João Henriques para assumir, com efeitos imediatos, o comando técnico do último classificado da I Liga de futebol até junho de 2026.
João Henriques, de 53 anos, tem uma larga experiência, iniciada em 2017/18 no Leixões, seguindo-se passagens por Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória de Guimarães, Moreirense e Marítimo, num total de 126 jogos na I Liga.
O técnico trabalhou ainda na Eslovénia e, mais recentemente, na Polónia, no Radomiak Radom, clube que treinou até outubro de 2224 e que acabaria por deixar a meio da tabela.
Numa publicação no Facebook da equipa, o clube dá as boas vindas ao novo treinador e refere que "o novo treinador do AFS assinou até ao final da temporada e já começou a trabalhar."
Henriques vai ser o terceiro treinador do AFS, depois de João Pedro Sousa e José Mota, que iniciou a temporada, liderando uma equipa técnica composta por João Correia (adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico), José Serrão (treinador de guarda-redes) e Gonçalo Magalhães (analista), a que se juntam Tó Ferreira (treinador de guarda-redes) e Armando Roriz (treinador adjunto), que já exerciam funções no AVS.
Após 15 jornadas, o AFS ocupa o último lugar na I Liga, com apenas três pontos, a seis do penúltimo Tondela, também em zona de descida direta, e a sete do Casa Pia, em lugar de play-off.
No domingo, o clube das Aves recebe o Nacional, em jogo da 16.ª jornada, a partir das 15h30.
C/Lusa