AFS quer regressar aos triunfos e deixar zona perigosa

No 16.º e antepenúltimo lugar da prova, com 15 pontos, os mesmos do Farense (17.º), o AFS não vence desde 14 de setembro de 2024, quando ganhou ao Rio Ave (1-0), para a quinta ronda, tendo, desde então, somado cinco derrotas e oito empates.Do outro lado, está um conjunto a viver um bom momento na prova, ocupando um confortável 11.º posto, com 22 pontos, podendo, em caso de vitória, chegar ao oitavo lugar, ultrapassando Moreirense, Rio Ave e Estoril Praia.Na jornada passada, os minhotos venceram em casa ao FC Porto, por 3-1, precipitando a saída de Vítor Bruno do comando técnico dos "dragões", naquele que foi o sexto jogo dos gilistas sem perder.





Ainda à procura da primeira vitória ao leme dos avenses, Daniel Ramos não pode contar com o contributo de Vasco Lopes e de Lucas Moura, mas, sublinhe-se, terá a hipótese de estrear Aderllan Santos e Tiago Galleto, reforços de inverno para o eixo da defesa e meio-campo. Apesar de não se esperarem grandes mexidas, o central brasileiro tem boas hipóteses de figurar entre as primeiras opções, dado o profundo conhecimento que tem sobre o futebol português.





Jogo de palavras





Ciente do "adversário motivado" que os gilistas serão, o técnico do AFS deixou bem claro que o rendimento dentro de campo terá de ser outro para que as vitórias surjam: "O Gil Vicente está bem. Vamos encontrar um adversário motivado, bem orientado e temos de saber jogar contra isso. Entrar com muita humildade e perceber que não chega o que temos feito. Tem faltado alguma eficácia, às vezes concentração, às vezes erros individuais".





Do lado minhoto, Bruno Pinheiro tem praticamente todo o plantel à disposição - Yaya Sithole é a exceção -, apesar de Bermejo e Carlos Eduardo - reforços anunciados nos últimos dias - não constarem na lista de opções, já que ainda não foram inscritos na Liga.



O treinador dos "galos" Bruno Pinheiro garantiu que a sua equipa não vai cair em deslumbre, mesmo depois do triunfo da última semana frente ao FC Porto. Um desfecho idílico que deverá levar o timoneiro gilista a manter a confiança nos onze elementos que defrontaram os "dragões": "Os festejos do triunfo frente ao FC Porto não foram assim tantos como isso. Na nossa realidade valorizamos muito todas as vitórias e qualquer ponto", disse o técnico gilista que acrescentou: "Temos pela frente um jogo completamente diferente do da primeira volta. Primeiro porque é fora de casa, depois porque o adversário tem um novo técnico e uma nova estrutura de jogo, além de que o mercado está a mexer muito para aqueles lados".



O pontapé de saída entre o AFS e os gilistas está agendado para as 20h15, na Vila das Aves, onde o árbitro Anzhony Rodrigues, vai dirigir o encontro.