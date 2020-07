Alexandre Faria reeleito com 98% dos votos para a presidência do Estoril

Com 105 votos favoráveis e dois votos em branco num total de 107, o líder ‘estorilista’ destacou, em declarações à Lusa antes da tomada de posse na sede do clube, o “reconhecimento por parte dos sócios” e uma “confiança enorme” para continuar a trilhar nos próximos quatro anos o atual caminho “ainda com mais convicção”.



“Foi um momento muito importante de participação dos sócios e foi, sobretudo, a confirmação da confiança que tem sido dada ao longo dos últimos anos no papel que o Estoril Praia tem assumido de responsabilidade social, defesa dos valores do desporto e de ambição para o futuro”, afirmou, assinalando ainda a “participação superior” em relação ao ato eleitoral de 2017 (102 votos favoráveis).



Questionado sobre as principais aspirações para este novo mandato de quatro anos à frente do Estoril Praia, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2014, Alexandre Faria salientou três pilares do projeto para o clube.



“Melhoria infraestrutural de todas as condições do clube, consolidação das nossas modalidades - que são 20 ao todo e quando tomámos posse pela primeira vez eram apenas duas – e, por fim, pensar o Estoril Praia para o futuro, delineando um plano estratégico para os próximos 10 anos e onde estará a posição estratégica do clube no que respeita aos valores do desporto, à responsabilidade social e ao caráter formativo da cidadania”, concluiu.



As eleições de hoje consumaram também a eleição de António Nunes Ramos para a presidência da Mesa da Assembleia Geral e de Daniel Rodrigues Vidal para a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.