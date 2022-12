Amorim diz que vai gerir regressados das seleções

Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico abordou as situações dos uruguaios Coates e Ugarte, assim como do ganês Fatawu e do japonês Morita, que só deixou o Mundial do Catar na quinta-feira, mas não escondeu a importância do encontro com o Rio Ave, apesar de considerar que “há coisas mais importantes” para observar na quarta-feira.



“Sim, eu penso que é decisivo. Preparámos a equipa, (mas) apesar de ser decisivo há coisas ainda maiores do que isso, que é ver uma equipa a jogar, ganhar jogos consecutivamente e não sofrer golos”, delineou Ruben Amorim.



Destacada a importância do encontro da segunda jornada da competição, o técnico não se furtou a analisar o futuro de curto prazo dos internacionais que estiveram no Catar e revelou que “Morita ainda vai estar uns diazinhos a descansar, Coates só vem na quinta-feira e Ugarte veio mais cedo, porque precisa de ter minutos (de jogo) e vai ser convocado”.



“Nota-se ali uma quebra de intensidade e temos de voltar a construir o Ugarte. O Morita não, o Morita teve jogos, correu muito, o Coates também. O Fatawu também vamos ter de fazer esse trabalho (de dar ritmo competitivo)”, analisou Amorim.



Quem também precisa de minutos de jogo, apesar de não ter estado no Mundial, é o guarda-redes Antonio Adán, que foi suplente no triunfo por 6-0 frente ao Farense, na primeira jornada da Taça da Liga, mas vai voltar a relegar Franco Israel para o banco.



“Eu com o (treinador de guarda-redes) Vital decidimos jogo a jogo, mas o Antonio (Adán) não pode ficar tanto tempo sem jogar. Vamos dividir os jogos, porque, principalmente num posto como o de guarda-redes, eles têm de sentir a baliza, a equipa, a forma como estamos a jogar e, portanto, vai jogar o Adán”, revelou o treinador ‘leonino’.



Além disso, destacou Amorim, o Rio Ave é uma equipa que “está a crescer, joga em casa e, quando se fala em taças, tem uma ambição ainda maior”, pelo que o técnico vai colocar em campo “quem estiver melhor” para levar de vencida os vila-condenses.



“Não vou fazer qualquer experiência. Vão jogar aqueles que nós entendemos serem melhores para preparar o futuro e principalmente para passarmos na Taça da Liga, porque é importante para nós ganharmos um título, porque somos um clube grande”, definiu.



O Sporting visita o Rio Ave na quarta-feira, em encontro da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, com início marcado para as 20h30, em Vila do Conde, e arbitragem de Miguel Nogueira.



A equipa orientada por Rúben Amorim venceu por 6-0 o Farense, na primeira jornada, e dará um passo decisivo rumo aos quartos de final se vencer o Rio Ave, que derrotou o Marítimo por 1-0 na ronda anterior.