André Clóvis deu mais três pontos ao Académico de Viseu

O jogo da 25.ª jornada foi decidido num detalhe, o lance da grande penalidade, que aos 45+1 minutos penalizou os forasteiros, que foram sempre mais afoitos na procura da baliza viseense.



Com Fatai sempre muito ativo pelos flancos, o Sporting da Covilhã teve nos pés de Aponza, aos nove minutos, a primeira oportunidade clara de golo, mas em boa posição na área rematou muito por cima.



A resposta do Académico de Viseu surgiu aos 18 minutos, na sequência de um canto, mas o cabeceamento do central viseense foi cortado em cima da linha por um adversário.



Aos 45+1, o lance decisivo, com André Clóvis a ser derrubado na área e Artur Soares Dias a apontar para a marca dos 11 metros, da qual o melhor marcador da II Liga aproveitou para fazer o seu 20.º golo no campeonato.



Na segunda parte, os comandados de Alex Costa procuraram mais o golo, com a formação da casa a dar a iniciativa de jogo ao adversário e a defender como eficácia os caminhos até à baliza de Domen Gril.



Aos 63 minutos, Fatai ganhou na esquerda a Arthur Chaves, cruzou, e Nuno Rodrigues, de baliza aberta, atirou para fora.



Até final, prevaleceu a eficácia dos comandados de Jorge Costa na defesa da vantagem mínima, que deu três pontos preciosos, que mantêm o Académico de Viseu na perseguição aos lugares de subida à I Liga.



Após a 25.ª jornada, os comandados de Jorge Costa ocupam provisoriamente o terceiro lugar, com 42 pontos, enquanto o Sporting da Covilhã está em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu -- Sporting da Covilhã, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, André Clóvis, 45+1 minutos (grande penalidade).







Equipas:



-- Académico de Viseu: Domen Gril, Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Messeguem (Nduwarugira, 41), Toro (Capela, 64), Famana Quizera (Paná, 64), Ott, Rodrigo Pereira (Daniel Labila, 64) e André Clóvis (Luisinho, 90+3).



(Suplentes: Mbaye, Yuri Araújo, Ramirez, Capela, Nduwarugira, Ícaro, Daniel Labila, Luisinho e Paná).



Treinador: Jorge Costa.



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Ângelo, Jaime (Kukula, 80), Lucão, Traquina (Zé Tiago, 68), Gilberto, Nuno Rodrigues (Gildo, 68), Lucho, Shinga (Jorginho, 80), Aponza e Fatai.



(Suplentes: Igor Araújo, Casagrande, Adams, Sena, Kukula, Zé Tiago, Jorginho, Cornélio e Gildo).



Treinador: Alex Costa







Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Famana Quizera (36), Ângelo (45+1), Milioransa (74), Capela (78), Arthur Chaves (88).



Assistência: Cerca de 1.800 espetadores.