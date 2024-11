ANTF vai denunciar falta de habilitações necessárias de João Pereira para o cargo

"Existe uma desconformidade legal, não está habilitado por não ter a certificação exigida para o desempenho das funções, logo, com tem sido habitual nestes casos, vamos denunciar a situação às entidades competentes", disse José Pereira, presidente da ANTF.

José Pereira explica que a ANTF tem avançado com denúncias sempre que um caso é detetado, como aconteceu com Ruben Amorim e com vários outros treinadores.

"Não foi só com o Ruben Amorim, aconteceu em vários outros casos. Basta ver os mapas de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol para se perceber que existem multas para treinadores não habilitados para a função", frisou.

A ANTF vai agora avançar com a denúncia junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e do CD da FPF.

"Os próprios delegados da LPFP devem reportar o caso, por exemplo, esteja na `flash interview` ou se levante para dar instruções, por isso implica um incumprimento dos regulamentos", referiu.

João Pereira terminou o curso de treinador de III nível e aguarda certificado, no entanto, ainda lhe falta a última graduação, o UEFA Pro, que lhe permitirá orientar equipas de I Liga.

Assim, João Pereira vai constar nas fichas de jogo como adjunto, tal como já acontecia na equipa B dos `leões`, que disputa a Liga 3, com o adjunto Tiago Teixeira a ser formalmente indicado como treinador principal.

João Pereira, que comandava a equipa B dos `leões`, é o novo treinador da equipa principal do Sporting, em substituição de Ruben Amorim, que rumou aos ingleses do Manchester United, anunciou na segunda-feira o clube de Alvalade.

Além de João Pereira, de 40 anos, integram a nova equipa técnica Tiago Teixeira, José Caldeira, António Pina, Hugo Tecelão, Tiago Ferreira e Luís Neto.