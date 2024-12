Arouca recebe Gil Vicente a abrir a 16.ª jornada da I Liga

O Gil Vicente inicia a ronda no 10.º lugar, com 17 pontos, após o empate caseiro frente ao campeão Sporting (0-0), que ditou o despedimento de João Pereira dos "leões", e outras duas vitórias, diante de Nacional (2-1) e Farense (0-1).Já o Arouca caiu para a 18.ª e última posição na jornada anterior, na qual perdeu na visita ao Casa Pia (3-1), contabilizando 11 pontos, menos um do que Farense e Boavista e a dois do primeiro lugar a salvo da despromoção.





A vantagem é clara para o FC Arouca, no que toca ao histórico de confrontos. No total, disputaram-se 15 partidas entre ambas as equipas, sendo que a formação que vai atuar fora de portas nunca conseguiu triunfar. Registaram-se, também, seis empates e nove vitórias para os caseiros.





Na conferência de antevisão, Vasco Seabra elogiou o momento positivo do Gil Vicente - três jogos consecutivos sem perder - e salientou a importância de manter o «registo histórico» frente ao Gil: "Vamos ter um adversário que vem de uma sequência muito boa, nos últimos três jogos fez muito bons resultados. Sabemos também que esse dado histórico vem para o nosso lado e a única coisa que nos cria é a sensação de que temos que trabalhar muito, temos que dedicar tudo aquilo que nós temos para mantermos esse registo histórico".





Já Bruno Pinheiro demonstrou desconfiança sobre o "mau momento" do FC Arouca e sublinhou que as equipas "tendem a facilitar" depois de obterem um bom resultado frente a um grande: "É certo que vimos de um resultado positivo, mas sabemos que as equipas, após um jogo bom com um dos grandes, têm tendência a facilitarem. Forma recente do adversário? São momentos e não podemos acreditar que um bom ou mau momento do adversário seja definitivo, temos de estar sempre em alerta".



O jogo tem o início marcado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Cláudio Pereira.