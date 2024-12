Bruno Pinheiro quer Gil Vicente com concentração total

”, disse hoje Bruno Pinheiro, que vem de um empate frente ao Sporting, na última jornada, que deu sequência a duas vitórias consecutivas.O treinador dos barcelenses apontou que o objetivo da equipa, nesta fase, é amealhar o máximo de pontos possíveis, mesmo que isso signifique ter um futebol mais pragmático do que vistoso.”, afirmou Bruno Pinheiro.Sobre o Arouca, desvalorizou o facto de o adversário estar no último lugar, garantindo que a equipa está “em alerta”.”, analisou o técnico gilista.Questionado se poderá promover novas mexidas no meio-campo, tal como fez na partida frente ao Sporting, Bruno Pinheiro não quis revelar, embora reconhecendo que é natural adaptar a equipa às características do jogo.O Gil Vicente, 10.º classificado, com 17 pontos, joga esta sexta-feira com o Arouca, 18.º, com 11 pontos, numa partida agendada para as 20h15, que terá arbitragem de de Cláudio Pereira.