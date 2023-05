Artur Jorge: "A responsabilidade está do lado do Benfica"

Artur Jorge foi sucinto nas respostas procurando desfazer ou retirar pressão a um jogo que coloca o Braga numa situação privilegiada para discutir o título até final do Campeonato. Foi, claro, a caraterizar os ingredientes da visita à Luz."O que me preocupa é que o nosso lado competitivo possa estar em destaque, é o caminho que temos feito até aqui, para além, naturalmente, da competência. Queremos ser fiéis a esta envolvência de oito jogos com sete vitórias e um empate. É essa competitividade que espero que a equipa tenha amanhã, que não falte ambição e motivação, num jogo bem conseguido e que o possamos ganhar como todos os outros", sublinhou."Eu diria que se quiséssemos colocar algum tipo de responsabilidade, essa está do lado do Benfica, que investiu para ter a sua própria classificação. Nós queremos ser fortes, determinados e ambiciosos e olhar o jogo com a determinação de o poder vencer", disse."Não quero que assim seja, não pode ser mais importante que todos os outros que tivemos até aqui. A nossa caminhada não se faz de um jogo, é de um percurso no qual tivemos a capacidade de atingir os objetivos na maioria dos jogos. Não se coloca essa questão histórica, pois o Braga tem uma história muito mais rica que um jogo só", frisou."Admito que temos trabalhado para isso, para uma reta final de grande nível. Não me quero alongar na motivação dos rivais. Não devemos esperar menos que um Braga forte nesta ponta final", concluiu.