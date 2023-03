Artur Jorge diz que "ninguém se rende" no Sporting de Braga

O Sporting de Braga vem de três derrotas nas últimas quatro partidas, duas delas com a Fiorentina, que ditaram o adeus às competições europeias, e a última com o Vitória de Guimarães (2-1), no campeonato, mas para o técnico, as marcas da derrota em Guimarães resumem-se aos três pontos perdidos.



“Não queríamos ter perdido, independentemente do adversário ou de ter sido um dérbi. Agora temos de olhar para o que temos pela frente, que é o Rio Ave”, disse na conferência de imprensa de antevisão.



Para Artur Jorge, o Sporting de Braga “não tem outro caminho senão olhar para este jogo com ambição e determinação para ganhar”.



“Teremos pela frente um adversário que tem feito um campeonato equilibrado, com boas individualidades e um bom coletivo. Queremos ser muito competentes enquanto equipa e somar mais três pontos”, disse.



Niakaté foi expulso diante dos vimaranenses a meio da primeira parte, a segunda expulsão da temporada, e Artur Jorge quer que o central francês “aprenda com os erros”.



“Tem sido penalizador para ele e para nós como equipa, porque ficámos sem 11 jogadores em campo. Faz parte da integração dele na nossa liga e da sua forma de jogar. Esperamos que possa melhorar nesse registo e, sobretudo, que não se exponha tanto, no último jogo isso foi claramente evidente”, disse.



Bruma e Pizzi, reforços de inverno, não têm sido apostas constantes, sobretudo o médio, mas o treinador diz contar com todos.



“Continuamos nas posições cimeiras, há grande qualidade na equipa e os reforços vieram para somar. Temos toda a equipa disponível para dar resposta e os reforços serão utilizados à medida que possam ser úteis. Estão em pé de igualdade com os outros, confio bastante neles e sei que nos vão ajudar bastante”, disse.



A arbitragem no clássico minhoto foi muito criticada pelos bracarenses e Ricardo Horta disse mesmo, a esse propósito, que o Sporting de Braga “estava a incomodar muita gente”.



Instado a dizer se concordava com o capitão, o treinador disse querer afastar-se desse jogo e notou que essa foi uma declaração de Ricardo Horta.



“A minha função tem a ver com a preparação dos jogos para a equipa poder lugar para ganhar. Ninguém se rende, temos 12 finais [até ao fim do campeonato] às quais nos vamos dedicar com todo o nosso empenho, em união com os nossos adeptos”, disse.



Além de Niakaté, também Álvaro Djaló é baixa nos minhotos, igualmente devido a castigo.



Sporting de Braga, terceiro classificado, com 49 pontos, e Rio Ave, 10.º, com 27, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.