Artur Jorge diz que Sporting de Braga tem que "fazer jogo perfeito" na Grécia

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, já na capital grega, o treinador disse esperar "um ambiente adverso" no Olímpico de Atenas, mas mostrou-se confiante de que a equipa possa "trazer ao de cima o melhor" de si.

"Sabemos que vamos ter um adversário que vai querer reverter o resultado da primeira mão e temos que perceber que, face à exigência do nosso objetivo, temos que fazer o jogo perfeito para o atingirmos", disse.

Apesar da vantagem de 2-1 trazida da primeira mão, em Braga, na passada quarta-feira, com golos de Abel Ruiz (51 minutos) e Álvaro Djaló (73), para os bracarenses, e de Daniel Mancini (90+5), para os helénicos, o técnico recusou favoritismo.

"Não acho que haja favoritos. O que me preocupa é o coletivo do Panathinaikos e aquilo que possamos fazer. Somos uma equipa que vai tentar fazer golos aqui para poder vencer e consolidar a vantagem. Sinto muita confiança na equipa para atingir um objetivo que é de extrema importância para nós", reforçou.

O técnico reiterou a ideia de que esta "é uma das eliminatórias mais importantes da história recente" do clube.

"Estamos a meio da eliminatória, com uma vantagem conseguida com justiça e muito empenho, mas nada está fechado. Queremos abordar o jogo com a mesma ambição e determinação da primeira mão, com todo o respeito que o adversário nos merece, mas com a ambição de vencer aqui", disse.

João Moutinho é o mais recente reforço dos minhotos e viajou com a equipa para a Grécia, apesar de não poder ser opção por não estar inscrito na UEFA.

"O João [Moutinho] é um jogador de valor mundial e, com a sua incorporação, vamos acrescentar valor a uma equipa já de qualidade. O propósito da sua vinda tem a ver, acima de tudo, com poder incorporar-se com o grupo, treinar com a equipa, o que não tem acontecido com o João nos últimos tempos, e aportar a sua experiência, ambição e motivação de um vencedor na parte social", explicou.

O médio Al Musrati, que se lesionou no encontro da primeira mão do play-off, é a grande baixa dos `arsenalistas` para o duelo na Grécia.

Sporting de Braga e Panathinaikos defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Olímpico de Atenas, num jogo que será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.

Caso os minhotos confirmem a passagem, garantirão pela terceira vez na sua história uma vaga na fase de grupos da prova `milionária`, depois de 2010/11 e 2012/13, e juntar-se-ão a Benfica e FC Porto, que já têm lugar assegurado.