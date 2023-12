Artur Jorge espera Estoril Praia à imagem do que fez com Benfica e FC Porto

O Sporting de Braga vem de um empate caseiro com o Union Berlim (1-1), na quarta-feira, para a Liga do Campeões, que lhe permitiu continuar a sonhar com o acesso aos ‘oitavos’, enquanto o Estoril Praia tem subido posições depois de um início de campeonato difícil e foi ganhar ao reduto portista (1-0), há duas jornadas.



Artur Jorge espera um adversário em Braga à imagem desse jogo, tendo ainda lembrado a derrota caseira dos estorilistas com o Benfica, por 1-0, com o golo dos ‘encarnados’ a “chegar perto do final do jogo”.



“Dividiu os jogos com as equipas do topo da tabela e não creio que seja muito diferente amanhã [domingo]. Compete-nos ter uma abordagem ao jogo para que o Estoril faça apenas o que nós deixarmos, sabendo que estará do outro lado uma equipa competente. Será um jogo mais difícil do que tivemos na quarta-feira [para a ‘Champions’]”, disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 12.ª jornada, no domingo.



O treinador do Sporting de Braga frisou ainda o “momento positivo” da equipa estorilista, com três vitórias consecutivas, duas para o campeonato e uma na Taça de Portugal, desvalorizando também a classificação dos ‘canarinhos’ (13.º classificado).



“Joga o jogo pelo jogo, tem bons jogadores individualmente e teremos que ser muito fiéis às nossas ideias. Temos sido consistentes em termos de exibições e resultados, e queremos subir cada vez mais na tabela para estar mais perto dos lugares cimeiros”, disse.



Na última jornada, os minhotos ganharam alento após reduzirem para cinco pontos a desvantagem para os dois primeiros classificados, Benfica e Sporting, e distanciarem-se do quinto colocado, então o Vitória de Guimarães.



“A equipa está motivada e temos vindo em crescendo. A equipa está cada vez melhor, mas não estamos satisfeitos e queremos ser mais e mais. Cavámos um fosso para quem vem atrás e estamos mais perto dos lugares de cima. Esta será a nossa ambição em todo o campeonato. Se ganharmos amanhã [domingo], teremos mais pontos que na época passada à 12.ª jornada, são os tais micro-objetivos que criamos internamente”, notou.



O resultado da Liga dos Campeões foi “bom face ao contexto”, mas não em relação às expectativas, disse.



“Não há espaço para grandes glórias quando ganhamos, nem lamentos quando temos pouco tempo de recuperação, temos que estar preparados e ponto final”, disse.



O treinador não quis revelar se Al Musrati e Bruma, que falharam os últimos jogos por lesão, poderão ser opção frente ao Estoril Praia, garantindo uma equipa “perfeitamente capaz física e emocionalmente” para o jogo de domingo.



Niakaté foi expulso diante dos alemães, deixando a equipa jogar com menos um durante um pouco mais de uma hora, o que a obrigou a “um esforço suplementar”, tendo Artur Jorge feito questão de notar que, quando o defesa central francês foi expulso, o Sporting de Braga nunca ganhou: “E isso diz algo”.



“Sim, [o Niakaté] podia ter um nível de maturidade diferente [um ano e meio após chegar a Braga], mas repito que é um lance involuntário, havendo alguma exposição por parte dele, porque é muito longe da nossa área e o adversário estava de costas. Era evitável, eu fui o primeiro a dizer-lhe isso e ele reconhece-o, mas, quando estamos lá dentro, é tudo mais difícil. Tem tido uns registos mais justificados, outros mais infantis. São os tais erros individuais que, depois, o treinador e a equipa pouco podem fazer, senão unirmo-nos e superarmo-nos”, apontou.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 23 pontos, e Estoril Praia, 13.º, com 10, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.