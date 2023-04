Artur Jorge quer Braga desperto frente ao Nacional

Em confronto nesta eliminatória, cuja primeira mão tem lugar na quarta-feira, na Madeira, vão estar o terceiro classificado da I Liga, à procura de um acesso direto à Liga dos Campeões, e o 15.º da II Liga, a lutar por não descer ao terceiro escalão do futebol nacional.

"Começa logo por aí. A minha abordagem com os jogadores foi a de que não somos favoritos a nada. Somos uma das quatro equipas que querem estar na final e o favoritismo traduz-se no que vamos fazer em campo. Temos afastado essa teoria para que possamos ter a abordagem que queremos. Vão ser dois jogos em que temos que ser muito iguais ao que temos sido no campeonato, muito determinados e com muita ambição", frisou o treinador na conferência de imprensa de antevisão.

Artur Jorge não quer que, "com uma abordagem menos séria", a equipa "possa pôr em causa o caminho até à final" e o "percurso brilhante" até esta fase.

O técnico dos "arsenalistas" admitiu que o "principal objetivo" dos insulares nesta altura é "fugir à despromoção na II Liga", defendendo que o futebol português "não merece um Nacional abaixo" deste patamar competitivo. Contudo, realçou que os minhotos não terão mais facilidades por isso.

"Vão olhar para este jogo e esta eliminatória como uma oportunidade histórica, mas estamos de sobreaviso para isso e para dificuldades que só espero que não sejam criadas por nós por uma abordagem menos correta ou menos indicada", reforçou.

O responsável técnico destacou ainda a importância da presença do Sporting de Braga nas decisões, para que o clube se possa impor a nível nacional.

"Temos que estar nas decisões. Não estivemos na Taça da Liga, estamos no campeonato e na Taça de Portugal. É assim, também, que nos afirmamos enquanto performance da equipa", disse.

De fora do jogo com o Nacional estará Sequeira, que "tem tido uma evolução boa" da lesão, mas o técnico, que vai apresentar "a melhor equipa" na Madeira, não quer correr riscos com o lateral esquerdo.

Sporting de Braga e Nacional defrontam-se a partir das 19h30 de quarta-feira, no Estádio da Madeira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de terem afastado Benfica e Casa Pia, respetivamente, nos quartos de final.

O encontro da segunda mão está agendado para 25 de abril, no Estádio Municipal de Braga.

A outra meia-final da Taça de Portugal vai opor o detentor do troféu, FC Porto, ao Famalicão, com a primeira mão a realizar-se em 26 de abril, em Vila Nova de Famalicão, e a segunda em 4 de maio, no Estádio do Dragão.