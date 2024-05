Autor de insultos a Chiquinho impedido de entrar em estádios

A sanção diz respeito ao jogo entre Farense e o Famalicão (1-1), realizado no Estádio de São Luís, em Faro, em 10 de fevereiro, da 21.ª jornada da I Liga, que esteve interrompido entre os 80 e os 84 minutos, depois de Chiquinho, avançado dos famalicenses, se ter queixado ao árbitro de alegados insultos racistas vindos da bancada.Dois dias depois, em 12 de fevereiro, a PSP de Faro informou que identificou “um homem de 53 anos”, residente na cidade algarvia, suspeito de ter sido o autor dos insultos racistas a Chiquinho, que foi constituído arguido.Logo no sábado, o Farense pediu que aquele comportamento fosse “exemplarmente punido”, tal como a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que exortou as autoridades a punirem “de forma exemplar” o adepto responsável pela “conduta imprópria”, “para que fique claro que no futebol não há espaço para o racismo”.