AVS atrasa-se na luta pela subida à I Liga

Com este resultado, o AVS continua no terceiro lugar, com 63 pontos, agora a dois do segundo, Nacional, e a quatro do líder Santa Clara, ambos em zona de subida direta, e mais três do que o perseguidor Marítimo, quarto colocado.



O Mafra, por sua vez, subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 44 pontos do FC Porto B e Torreense, oitavo e nono, respetivamente.



O AVS foi a jogo obrigado a ganhar, para não perder terreno para os rivais, mas seria o tranquilo Mafra a adiantar-se, por Rodrigo Matos, aos 17 minutos, aproveitando uma deficiente abordagem do guarda-redes Pedro Trigueira.



Os locais acusaram o golo e só Mercado, individualmente, conseguia criar perigo. Olafsson ainda adiou o empate aos 21 minutos, mas já não conseguiu travar o remate do equatoriano, aos 32.



Antes do intervalo, aos 43 minutos, Falé, de cabeça, devolveu a vantagem ao Mafra, em mais uma intervenção infeliz de Trigueira.



Jorge Costa fez quatro alterações ao intervalo e a expulsão de João Queirós logo no reatamento dava redobrada esperança aos locais, mas Falé, em transição, ‘bisou’ aos 62, alargando a vantagem do Mafra.



O AVS não se rendeu e a infelicidade que teve noutros momentos seria compensada aos 68 minutos quando Bernardo Martins reduziu, na recarga a uma grande penalidade que o próprio bateu, permitindo a defesa do internacional islandês.



Os locais ainda tiveram alma para chegar ao empate, aos 77 minutos, num remate de Gustavo Mendonça de fora da área, desviado ainda num defesa contrário.



O Mafra terminou o jogo encostado às cordas, mas a pressão do AVS não teve tradução em oportunidades de golo, subsistindo o empate até ao final.