AVS cai para o terceiro lugar

Os 'azuis e brancos' marcaram dois golos em quatro remates e beneficiaram de uma noite de desacerto ofensivo do AVS, que, com esta derrota, caiu para a zona de play-off, embora com os mesmos 59 pontos do Nacional, agora segundo. O FC Porto B, por sua vez, subiu uma posição em relação à ronda anterior e é agora sétimo, com 43.



O AVS foi a jogo com o propósito de recuperar o segundo lugar e não demorou muito a chamar a si a iniciativa e a acumular oportunidades para marcar.



Stênio, aos quatro minutos, em lance individual, viu o guarda-redes negar-lhe o golo e, na sequência do lance, Nené, duas vezes de cabeça, também não conseguiu marcar.



Foi este o rosto do primeiro tempo, com o AVS por cima, a criar pelos corredores e a desperdiçar, mas Mercado, Gustavo, Stênio e Nené nunca revelaram a melhor pontaria.



O FC Porto B, com uma boa entrada, via jogar, mas no primeiro canto, no primeiro remate, adiantou-se pelo central Romain Correia, aos 37 minutos, com um remate de pé esquerdo na zona do penálti.



Se as coisas estavam complicadas para o AVS, pior ficaram no arranque do segundo tempo, quando Wendel, aos 50 minutos, reagiu rápido a um mau atraso de Clayton e bateu Pedro Trigueira, enquanto este tentava recuperar a sua posição na baliza.



Pouco depois, Rodrigo Mora ficou perto do terceiro, enquanto o AVS mantinha a iniciativa, acumulava ataques e oportunidades, mas a eficácia continuava nula.



E o quadro agravou-se aos 70 minutos, quando o árbitro reverteu um amarelo para vermelho e Nené, máximo goleador do campeonato, deixou o AVS com 10.



Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – FC Porto B, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Romain Correia, 37 minutos.



0-2, Wendel Silva, 50.



Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Edson Farias, 76), Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca (Talles Wander, 83), Gustavo Mendonça (Jorge Teixeira, 76), Bernardo Martins, Luís Silva (Dioh, 65), Mercado, Nené e Stênio (Tunde, 75).



(Suplentes: Simão Bertelli, Jorge Teixeira, Edson Farias, Fábio Pacheco, Dioh, João Amorim Yair Mena, Tunde e Talles Wander).



Treinador: Jorge Costa.



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Rodrigo Pinheiro, Romain Correia, Gabi, Cassamá (Dinis, 46), Bernardo Folha, Rodrigo Fernandes (Braima Sambú, 79), Gonçalo Sousa (Gui, 79), Rodrigo Mora (Jorge Meireles, 66), Wendel Silva (Candé, 88) e Marcus.



(Suplentes: Gustavo Lacerda, António Ribeiro, Braima Sambú, João Teixeira, Gui, Dinis, Rui Monteiro, Jorge Meireles e Candé).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Bruno Pires Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wendel Silva (72), Bernardo Folha (80) e Clayton (90+2). Cartão vermelho direto para Nené (70).



Assistência: Ceca de 500 espetadores.