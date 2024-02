AVS ganha e reforça segundo lugar na II Liga

Os locais eram favoritos e foram superiores, dispondo das melhores situações de golo, em lances a partir das faixas laterais.



Mercado, na esquerda, esteve muito ativo e foram dele os cruzamentos que Vasco Lopes, aos 17 minutos, e Bernardo Martins, aos 33, não conseguiram dar a melhor sequência, no último caso com intervenção decisiva do guarda-redes Grill.



O AVS tinha mais bola e remates, mas pecou na finalização no primeiro tempo, como aconteceu também ao goleador Nenê, em cabeceamento por cima, aos 40 minutos.



O Académico só por uma vez testou Pedro Trigueira, num remate à figura e sem perigo de Messeguem, "sacrificado" no segundo tempo, já com os viseenses em desvantagem no marcador.



Mercado, abriu o ativo, aos 63 minutos, com um remate de trivela, após receber um passe longo na esquerda e ter vencido em velocidade a oposição do lateral Bandarra.



Três minutos depois, Bernardo Martins desenhou na cara de Sori Mané o lance que o inevitável Nenê, entre os centrais contrários e com alguma felicidade diante de Grill, aproveitou para fazer o segundo, consolidando a liderança dos melhores marcadores, agora com 19 tentos.



O feito do "quarentão" é ainda maior por ter marcado pelo 12.º jogo consecutivo, o que constitui um novo máximo na II Liga.



Com este merecido triunfo, o AVS reforçou o segundo lugar, em zona de subida, com 49 pontos, enquanto o Académico, sem perder nas anteriores 11 jornadas, continua em sétimo, com os mesmos 34.