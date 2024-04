AVS regressa às vitórias em Paços e reacende discussão pela subida

Na tabela, o AVS igualou os 62 pontos do segundo Nacional, com vantagem no confronto direto, repondo os cinco pontos para o perseguidor Marítimo. O Paços de Ferreira, por sua vez, voltou a perder nove jornadas depois e caiu para sexto, com 45.



O AVS, com três derrotas nos últimos quatro jogos, estava proibido de escorregar e a equipa, mesmo sem Nené, entrou determinada, superiorizando-se ao Paços no primeiro tempo.



A formação orientada por Jorge Costa passou mais tempo no meio campo contrário e adiantou-se, aos 28 minutos, num lance em que Mercado cruzou da direita e Luís Silva, na área pacense, amorteceu para a finalização de Talles Wander, substituto de Nené.



Costinha e Welton Jr. entraram pela os visitados no arranque do segundo tempo, mas os ganhos imediatos foram para o AVS, que fez o segundo, aos 53 minutos, numa recarga de Mercado, depois do companheiro Stênio, no ataque anterior, ter desperdiçado de baliza aberta.



O Paços acusou o golo, não reagiu e sofreu o terceiro, aos 65 minutos, novamente por Mercado, a empurrar a bola numa jogada individual de qualidade de Stênio, depois de Alaba ter cabeceado ao ‘ferro’ da baliza pacense, na sequência de um canto.



Pablo, aos 75 minutos, teve nos pés a melhor oportunidade do jogo para os locais, mas seriam os forasteiros a marcar, aos 81, num lance saído do banco, com Tunde a cruzar para o cabeceamento de Yair Mena, fixando o resultado final.











Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira - AVS, 0-4.



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Talles Wander, 28 minutos.



0-2, Mercado, 53.



0-3, Mercado, 65.



0-4, Yair Mena, 81







Equipas:



- Paços de Ferreira: Jeimes, Aldair, Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha (Antunes, 67), Luiz Carlos, Gorby (Costinha, 46), Uilton (Welton Jr., 46), Matchoi, Cipenga (Miguel Moreno, 74) e Rui Fonte (Pablo, 67).



(Suplentes: Marafona, Jójó, Ícaro, Antunes, Marcos Paulo, Welton Jr., Costinha, Miguel Moreno e Pablo).



Treinador: Ricardo Silva.



- AVS: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca, Fábio Pacheco, Luís Silva (Gustavo Mendonça, 77), Bernardo Martins (Dioh, 84), Mercado (Yair Mena, 77), Talles Wander (Samuel Granada, 67) e Stênio (Tunde, 67).



(Suplentes: Simão Bertelli, Jorge Teixeira, Edson Farias, Gustavo Mendonça, Dioh, João Amorim, Tunde, Yair Mena e Samuel Granada).



Treinador: Jorge Costa.











Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Pacheco (37), Fernando Fonseca (39), Matchoi (45), Léo Alaba (46), Welton Jr. (55) e Luís Silva (60).



Assistência: 1.940 espetadores.