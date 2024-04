AVS vence Benfica B no Seixal com penálti de Benny aos 90+9 minutos

A conquista dos três pontos, quando no Seixal já todos esperavam o nulo entre as duas equipas, permitiu ao conjunto de Vila das Aves interromper uma série de três jogos sem ganhar e manter-se nos lugares que dão acesso à subida de divisão.



A primeira parte foi pouco dinâmica e sem grandes motivos de interesse e, a prová-lo, está o facto de não terem existido, antes do intervalo, quaisquer oportunidades flagrantes de golo para desfazer o nulo.



No reatamento, a toada do jogo manteve-se lenta e os jogadores mostravam pouca inspiração para poder mudar o rumo dos acontecimentos. Só na reta final do jogo, após um período de muitas quezílias – entre os 59 e 64 minutos vários jogadores de ambas as equipas e elementos do banco de suplentes das ‘águias’ foram alvo de ação disciplinar –, as equipas foram mais assertivas na busca do golo.



No período de compensação, o Benfica B ameaçou várias vezes marcar e só não o fez porque Pedro Trigueira travou os remates de Hugo Félix e Henrique Pereira e Gerson Sousa errou por pouco o alvo. O AVS, na última vez que foi à área contrária, beneficiou de um penálti por falta de Rafael Rodrigues sobre John Mercado.



Da marca dos 11 metros, Benny fez o 1-0 que valeu a vitória ao AVS, que ocupa o segunfdo lugar, com os mesmos 59 pontos do líder Santa Clara, que tem menos um jogo, enquanto o Benfica B, que somou a sua segunda derrota consecutiva e não vence há três jornadas, é 11.º, com 37 pontos.