Belenenses alcança segunda vitória consecutiva, diante da Oliveirense

No Estádio Carlos Osório, o brasileiro Felipe Dini (12 minutos) e Rúben Pina (59) colocaram o conjunto do Restelo com dois golos de vantagem, que foi reduzida pelos anfitriões, por intermédio do ‘canarinho’ Filipe Alves (73).



A vitória mantém o Belenenses, que ganhou três dos últimos quatro encontros, em zona de descida, no 17.º lugar, com 26 pontos, mas agora a apenas um ponto do Feirense, 16.º, e dois da Oliveirense, 15.ª, com 30.



O Belenenses foi mais acutilante na primeira parte e inaugurou o marcador aos 12 minutos, com Felipe Dini a surgir ao segundo poste para desviar um cruzamento de Tiago Manso.



A melhor oportunidade da Oliveirense antes do intervalo surgiu dos pés de Zé Leite, que em boa posição na área executou um remate forte, que embateu na barra da baliza de David Grilo, aos 43 minutos.



A equipa de Mariano Barreto manteve o ímpeto ofensivo na segunda parte e aumentou a diferença no marcador com um remate à entrada da área de Rúben Pina, que sofreu um desvio na defesa da Oliveirense, traindo o guarda-redes Nuno Macedo, aos 59 minutos.



A Oliveirense foi à procura de reduzir a desvantagem, o que conseguiu, aos 73 minutos, por Filipe Alves, que deu a melhor sequência na pequena área a uma assistência de Carter.



Nos minutos finais, a equipa de Ricardo Chéu balanceou-se no ataque e esteve muito perto de chegar ao empate, mas o poste direito negou-o ao suplente Sangaré, num desvio de cabeça, já nos descontos, aos 90+2 minutos.



Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense – Belenenses, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Felipe Dini, 12 minutos.



0-2, Rúben Pina, 59.



1-2, Filipe Alves, 73.



Equipas:



- Oliveirense: Nuno Macedo, Casimiro (Sangaré, 65), Guilherme, John Kelechi, Nuno Namora (Zé Pedro, 88), Filipe Alves (Kohtaro, 88), André Santos (Jaiminho, 55), Schürrle, Michel Lima, Zé Leite (Gonçalo Negrão, 88) e Carter.



(Suplentes: Arthur, Gonçalo Negrão, Iago, Lomboto, Kohtaro, Zé Pedro, Jaiminho, Sangaré e Kazu Miura).



Treinador: Ricardo Chéu.



- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso, Tiago Ilori, Rui Correia, Chima (Pedro Carvalho, 76), Hélio Cruz, Xavi, Felipe Dini (Chapi,75), Moha Keita (Sambú, 83), Rúben Pina e Zequinha (Ricardo Matos, 58).



(Suplentes: Guilherme, Pedro Carvalho, Fábio Luís, Tiago Carriço, Chapi, Sambú, Ricardo Matos e Maxuel).



Treinador: Mariano Barreto.



Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chima (15), Hélio Cruz (18), Rui Correia (53), Xavi (61), Nuno Namora (77), Zé Leite (82) e Ricardo Matos (90+6).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.