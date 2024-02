Belenenses rescinde contrato com Vasco Faísca

O treinador sucedeu a Bruno Dias, que tinha conduzido o emblema do Restelo às competições profissionais e foi despedido em 4 de novembro, após a derrota caseira com o Länk Vilaverdense (2-0).Após 14 jogos e duas vitórias, Vasco Faísca abandona assim o comando do Belenenses, clube que também representou enquanto jogador, em 2005/06 e três jogos em 2006/07, antes de rumar aos italianos do Padova.”, pode ler-se na página oficial dos azuis na rede social Facebook.O Belenenses é atualmente o último classificado da II Liga, com 15 pontos, menos um que o penúltimo, Länk Vilaverdense, e a sete do antepenúltimo Leixões.A equipa do Restelo, que na última jornada perdeu em casa com o Torreense (2-0) volta a entrar em ação em 5 de março na deslocação ao terreno do Marítimo, quarto posicionado, com 41 pontos, em jogo da 24.ª ronda da II Liga.