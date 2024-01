Belloumi renova pelo Farense até 2027 e fica com cláusula de 15 ME

“Estou muito feliz por continuar a representar este grande clube, que me abriu as portas da Europa. Espero que possamos continuar esta caminhada juntos rumo ao sucesso e levar este clube até onde nunca chegou”, referiu o avançado, de 21 anos, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



Belloumi chegou ao Algarve em 2021 e destacou-se na equipa de sub-23 do Farense, na Liga Revelação, antes de ser integrado em pleno no plantel principal no arranque da temporada em curso, em que regista três golos e três assistências em 18 jogos oficiais.



As boas exibições na primeira metade da época já justificaram a chamada à seleção principal da Argélia, embora o jovem extremo não se tenha estreado como internacional.



“Já é considerado uma das jovens promessas da I Liga. É, sem dúvida, um dos maiores jovens valores do clube, que ainda irá evoluir e dar muitas alegrias aos farenses”, destaca a SAD algarvia sobre o argelino formado no MC Oran, do seu país natal.



Após 16 jornadas, o Farense ocupa o sétimo lugar da I Liga, com 21 pontos, jogando na sexta-feira no reduto do Portimonense, 16.º, com 15.