Benfica a hora e meia do 38.º título

Os dois emblemas, separados por dois pontos e os únicos na luta pelo título, enfrentam a 34.ª e última jornada com teórico grau de dificuldade favorável aos encarnados, que recebem no Estádio da Luz o despromovido e último classificado Santa Clara.Para chegar ao título, o Benfica precisa de vencer, mas um empate até pode servir, uma vez que, neste caso, o FC Porto necessitaria, à mesma hora, de vencer o Vitória de Guimarães e ultrapassar uma diferença de 11 golos favorável às 'águias', no desempate entre golos marcados e sofridos.Em teoria, até uma derrota – improvável diante de adversário que tem uma única vitória fora (Vizela) e dois empates (com Portimonense e Desportivo de Chaves) -, pode servir ao Benfica, se o FC Porto não vencer o Vitória de Guimarães.Diante do Santa Clara, o treinador benfiquista não contará com o central António Silva, que cumprirá castigo, depois da série de cinco amarelos, e deverá apostar em Morato ao lado do capitão Nico Otamendi, que se encontra em fim de contrato e Gonçalo Guedes que será submetido a uma intervenção cirúrgica.Os jogos de Benfica e FC Porto, como os regulamentos indicam quando as duas equipas ainda lutam por algum objetivo, têm início à mesma hora, no sábado, às 18h00, ao mesmo tempo de Portimonense-Arouca, neste caso tendo em conta a 'corrida' ao quinto lugar.O Vitória de Guimarães soma 53 pontos e o Arouca 51, numa luta em que os dois emblemas procuram, respetivamente, manter ou alcançar a quinta posição, que significará a diferença entre participarem na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa ou apenas na terceira.





Pequenos acertos



Todas as outras contas da I Liga estão praticamente concluídas, com pequenos acertos a fazer, nomeadamente entre o penúltimo e último classificado, embora sem consequências relevantes, tendo em conta que Paços de Ferreira (17.º) e Santa Clara (18.º) já estão despromovidos.



Os pacenses despedem-se da I Liga no sábado na visita ao Sporting de Braga, em jogo que encerra a partir das 20h30 a edição 2022/23 da I Liga de futebol.



Em contraponto, esta última jornada, que terá sete jogos no sábado, abrirá na sexta-feira à noite, com a receção do Rio Ave (12.º) ao Famalicão (oitavo), às 19h00, e do Vizela (11.º) ao Sporting (quarto), às 21h15.



A despedida deverá ainda consagrar o iraniano Mehdi Taremi (21 golos), do FC Porto, como o melhor marcador da I Liga, quando o avançado – que na última jornada marcou quatro, três de penálti -, tem mais três golos do que Gonçalo Ramos (18) e quatro face a João Mário (17), ambos do Benfica.



Programa da 34.ª jornada:



- Sexta-feira, 26 mai:



Rio Ave – Famalicão, 19h00.



Vizela – Sporting, 21h15.



- Sábado, 27 mai:



Gil Vicente – Casa Pia, 12h45.



Desportivo de Chaves – Boavista, 15h30.



Estoril Praia – Marítimo, 15h30.



Portimonense – FC Arouca, 18h00.



FC Porto – Vitória de Guimarães, 18h00.



Benfica – Santa Clara, 18h00.



Sporting de Braga – Paços de Ferreira, 20h30.