Benfica B deixa escapar vitória com Paços de Ferreira aos 90+1 minutos

Os dois golos do conjunto pacense foram apontados por Uilton Silva e Gorby Baptiste, jogadores que entraram aos 59 minutos e marcaram para a sua equipa aos 65 e 90+1, respetivamente, anulando a vantagem que os tentos de Cauê dos Santos (35) e João Rêgo (45+1) tinham dado às ‘águias’ no final do primeiro tento.



Sem ganhar há seis jornadas (três empates e três derrotas), os benfiquistas foram a melhor equipa na primeira parte e conseguiram materializar o ascendente aos 35 minutos, momento em que Cauê dos Santos inaugurou o marcador para sua equipa, após boa iniciativa individual.



O 1-0 galvanizou ainda mais a equipa de Nélson Veríssimo que, aos 45+1 minutos, ampliaram a vantagem por intermédio de João Rêgo, jogador que desviou a bola do guardião Jeimes Menezes, após livre cobrado por Gianluca Prestianni.



O Paços de Ferreira não se deixou afetar pela desvantagem de 2-0 e, já depois de o treinador Ricardo Silva ter feito várias mexidas na sua equipa, as alterações surtiram o efeito desejado. Primeiro foi Uilton Silva, aos 65, a rematar forte para o 2-1 que relançou a incerteza quanto ao vencedor da partida.



Já em período de compensação, Brian Cipenga e Gorby Baptiste, que também só foram a jogo na segunda parte, construíram – o primeiro assistiu e o segundo rematou – o golo que estabeleceu o 2-2 final no marcador, quando o cronómetro assinalava 90+1 minutos.



Com a igualdade, o Benfica B é agora 12.º classificado, com 39 pontos, enquanto o Paços de Ferreira é quinto, com 46 pontos.