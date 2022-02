Benfica B vence Sporting da Covilhã e regressa à liderança da II Liga de futebol

O Benfica B venceu hoje no reduto do Sporting da Covilhã por 2-1, na 22.ª jornada da II Liga de futebol, e voltou à liderança do campeonato, partilhada com o Casa Pia, com 43 pontos.