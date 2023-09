Benfica e FC Porto são os primeiros `grandes` a entrar em ação na Taça de Portugal

No comunicado hoje divulgado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu a conhecer os 12 entre os 32 jogos da terceira eliminatória, primeira com equipas da I Liga, que vão ter transmissão televisiva, entre os quais se contam os embates que envolvem os três 'grandes'.



Recordista de vitórias na competição, com 26 triunfos, o Benfica, terceiro classificado da I Liga, entra em ação nos Açores às 15:30 locais (16:30 em Lisboa), frente ao Lusitânia, atual 10.º classificado da Série C do Campeonato de Portugal (CP).



No mesmo dia, às 20:45, é a vez de o FC Porto, vencedor da última edição da prova e atual segundo classificado da Liga portuguesa, em igualdade com o comandante Sporting, visitar o Vilar de Perdizes, sexto classificado da Série A do CP, pouco depois de o também primodivisionário Portimonense visitar o Sporting da Covilhã, que milita esta época na Liga 3 e foi finalista da prova em 1956/57.



Já o Sporting, que comanda atualmente o campeonato português, estreia-se na competição no dia seguinte, um sábado, diante do Olivais e Moscavide, conjunto que joga atualmente nos distritais de Lisboa.



Além dos 'leões', também o Moreirense, nono da I Liga, joga no dia 21, ao deslocar-se a casa do União Paredes (CP), enquanto o Leixões, da II Liga e vencedor em 1960/61, recebe o histórico Vitória de Setúbal (CP), ganhador de três edições da prova, e o Académico de Viseu é anfitrião da União de Leiria, dois antigos primodivisionários e atualmente na II Liga.



A eliminatória arranca no dia 19 de outubro (quinta-feira), com a deslocação do Sporting de Braga, finalista vencido da última edição, a casa do Rebordosa (CP), em partida agendada para as 20:00.



No domingo, realce para a receção (17:00) do histórico Belenenses, este ano a competir na II Liga e com três taças de Portugal no seu palmarés, ao Gil Vicente, atual 10.º da I Liga, num dia em que o Boavista, já por cinco vezes vencedor da competição, joga a partir das 20:00 em casa da Oliveirense, da II Liga.



Mais cedo, a partir das 11:00, o Estoril Praia, finalista da edição 1943/44, desloca-se a casa dos vizinhos do Sintrense (CP), enquanto o Rio Ave, finalista em 1983/84 e 2013/14, joga a partir das 14:00 em casa do Torreense, atual quarto classificado da II Liga e também antigo finalista da prova, na edição de 1955/56.