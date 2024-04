Benfica na final da Taça de Portugal feminina

Um golo de Jéssica Silva, aos 14 minutos, acabou por valer o apuramento, uma vez que as ‘verde e brancas’ também marcaram, no início da segunda parte, por Olivia Smith (49), e tiveram um golo anulado a Brittany Raphino (80) por intervenção da videoárbitra.



Em desvantagem pelo resultado da primeira mão, no Seixal, as ‘leoas’ ficaram com a vida ainda mais complicada quando Jéssica Silva (14), isolada por Nycole Raysla após um duelo ganho no meio-campo, bateu Hannah Seabert e aumentou a vantagem das visitantes na eliminatória.



Jéssica, que antes do golo já tinha necessitado de assistência médica, na sequência de uma disputa com Fátima Dutra, acabou por sair lesionada, em lágrimas, após ser atingida por Brittany Raphino num lance em que se encontrava em missão defensiva no interior da grande área do Benfica.



Embaladas pelo golo, as ‘encarnadas’ controlaram quase toda a primeira parte e só perto do intervalo o Sporting conseguiu enquadrar um remate, por Olivia Smith (45+4), que aproveitou um erro de Ana Seiça mas atirou à ‘figura’ de Lena Pauels.



Na segunda parte, o Benfica podia ter aumentado a vantagem por Marie Alidou (48), mas a guarda-redes ‘leonina’ desviou o remate da internacional canadiana.



Na resposta, em contra-ataque, Brittany Raphino lançou Olivia Smith (49), desde antes do meio-campo, e a canadiana aguentou a pressão de Chisty Ucheibe para, já dentro da grande área, igualar o marcador.



A bola andou sempre mais perto das balizas neste período e o Sporting voltou a introduzir a bola na baliza, por Britanny Raphino (80), que aproveitou um mau atraso de Chrity Ucheibe, mas o golo foi anulado por mão da norte-americana no lance, após avaliação da videoárbitra.



Na tentativa de forçar, pelo menos, o prolongamento, a treinadora do Sporting arriscou tudo, aos 88 minutos, com a saída de uma defesa central, Alícia Correia, para colocar em campo mais uma avançada, Maísa Correia, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.



As ‘encarnadas’ vão defrontar na final o Racing Power, que também hoje venceu o Sporting de Braga, na outra meia-final, por 4-2, confirmando a vantagem de 2-1 conseguida na primeira mão.







Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting – Benfica, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadoras:



0-1, Jéssica Silva, 14 minutos.



1-1, Olivia Smith, 49.







Equipas:



- Sporting: Hannah Seabert, Ana Borges, Andrea Norheim, Alícia Correia (Maísa Correia, 88), Fátima Dutra, Joana Martins (Cláudia Neto, 75), Brenda Pérez, Olivia Smith, Diana Silva (Fátima Pinto, 70), Jacynta Gala (Ana Capeta, 70) e Brittany Raphino.



(Suplentes: Carolina Joia, Bruna Lourenço, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Fátima Pinto, Cláudia Neto, Carolina Santiago, Maísa Correia e Mariana Rosa).



Treinador: Mariana Cabral.



- Benfica: Lena Pauels, Lúcia Alves, Ana Seiça, Carole Costa, Chrity Ucheibe, Pauleta (Andreia Faria, 63), Andreia Norton, Anna Gasper, Jéssica Silva (Catarina Amado, 30), Marie Alidou e Nycole Raysla (Chandra Davidson, 70).



(Suplentes: Rute Costa, Sílvia Rebelo, Andreia Faria, Valéria Cantuário, Kika Nazareth, Catarina Amado, Chandra Davidson, Andrea Falcón e Laís Araújo).



Treinador: Filipa Patão.







Árbitro: Sílvia Domingos (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marie Alidou (35), Olivia Simth (35), Nycole Raysla (42), Ana Seiça (57), Mariana Cabral (treinadora do Sporting, 67), Fátima Dutra (89) e Lúcia Alves (90+2).



Assistência: 866 espectadores.