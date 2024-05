Beto espera uma final da Taça de Portugal de excelência

”, apontou, em declarações à comunicação social.FC Porto, segundo clube mais titulado da prova, com 19 êxitos, sete abaixo do recordista Benfica, e Sporting, terceiro, com 17, defrontam-se em 26 de maio, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, para a partida decisiva da 84.ª edição da Taça da Portugal.Se os "dragões" tentam alcançar o único troféu possível em 2023/24, os "leões" tentam a sétima "dobradinha" da sua história, e primeira desde 2001/02, temporada na qual Beto trabalhava com a equipa principal verde e branca, mas não disputou qualquer encontro.”, vincou o antigo guardião.Beto Pimparel, de 42 anos, arrebatou a Taça de Portugal por duas vezes com o FC Porto, nas temporadas 2009/10 e 2010/11, a última das quais sob orientação técnica do recém-empossado presidente do clube, André Villas-Boas, que se impôs a Pinto da Costa, líder máximo azul e branco há 42 anos e 15 mandatos seguidos, nas eleições de 27 de abril.”, observou.Beto contribuiu para a conquista de três dos quatro troféus festejados pelo ex-técnico no comando do FC Porto em 2010/11, incluindo o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa, sendo que foi suplente não utilizado no êxito na Supertaça Cândido de Oliveira.”, reconheceu.O antigo guarda-redes azul e branco (de 2009 a 2012), que juntou duas passagens pelo Sporting (de 2000 a 2004 e na época 2016/17), clube no qual terminou a sua formação, falava à margem da inauguração do primeiro campo do projeto Footpark, que envolve 32 mini-recintos de futebol dirigidos às comunidades, na Senhora da Hora, em Matosinhos.O evento contou com a presença dos ex-internacionais portugueses Ricardo Quaresma, Diamantino Miranda e Fernando Mendes, do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, e do líder da Associação de Futebol do Porto (AFP), José Manuel Neves, além das entidades políticas daquele município do distrito do Porto.