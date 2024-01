`Bis` de Anthony Carter dá vitória à Oliveirense no terreno do Leixões

Os dois concorrentes diretos – ambos com 17 pontos somados à partida – tiveram uma abordagem cautelosa, em que se evidenciou a maior eficácia dos visitantes, num encontro em que Fabinho ainda falhou uma grande penalidade que igualaria o marcador a um.



Perante a agressividade de ambos os lados nos duelos a meio-campo, que resultavam em múltiplas faltas e consequentes quebras de ritmo, apenas um remate de Adriano Amorim à malha lateral, aos três minutos, e uma tentativa desviada de Duarte Duarte, aos 13, constituíram aproximações de mínimo perigo.



O curso do encontro ganhou outro vigor nos segundos 45 minutos, com a Oliveirense a usufruir de um pontapé da marca de penálti seis minutos após o regresso dos balneários, que proveio de uma abordagem imprudente de Moisés Conceição no interior da área.



Chamado à conversão, Anthony Carter bateu o guardião Ricardo Ribeiro sem dificuldades.



A desvantagem no marcador incentivou a formação de Pedro Ribeiro a ser mais incisiva no ataque, empurrando o adversário para o seu terço defensivo, o que até resultou na conquista de uma grande penalidade, aos 65.



Ao contrário da Oliveirense, o Leixões não conseguiu ser eficaz dos 11 metros, com Fabinho a atirar ao poste e a desperdiçar a igualdade.



Até final, os matosinhenses foram insistindo em tentar alterar o resultado, mas nunca mostraram capacidade para criar verdadeiro perigo.



Carter acabaria por aproveitar o adiantamento contrário para receber um excelente passe de Filipe Alves e finalizar cirurgicamente para o 2-0 final, já no nono minuto de compensação.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Oliveirense, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Anthony Carter, 53 minutos (grande penalidade).



0-2, Anthony Carter, 90+9.







Equipas:



- Leixões: Ricardo Ribeiro, Adriano Amorim, Ricardo Teixeira, João Amorim (Morufdeen Moshood, 81), Rafael Vieira, Paulité, Rafa Freitas, Evrard Zag (Fabinho Baptista, 69), André Simões (Renato Soares, 81), Moisés Conceição (Agostinho, 70) e Fabinho.



(Suplentes: Igor Stefanovic, Fabinho Baptista, Emmanuel Iroanya, Bright Godwin, Alhassan Wakaso, Renato Soares, Agostinho, Manuel Namora e Morufdeen Moshood).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Oliveirense: Arthur Augusto, Gonçalo Negrão (Iago Fabrício, 86), Kelechi John, Guilherme Soares, Duarte Duarte (Michel Lima, 62), Kazu, Ibrahima Guirassy, Zé Pedro (André Santos, 76), Filipe Alves, Anthony Carter e Jaime Pinto (João Paulo, 86).



(Suplentes: Nuno Macedo, Iago Fabrício, Vasco Gadelho, André Santos, Schürrle, Mohammed Lamine, João Paulo, Michel Lima e Kazu Miura).



Treinador: Ricardo Chéu.



Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Kelechi John (45), André Simões (49 e 90+2), Moisés Conceição (50), Rafa Freitas (78), Filipe Alves (83) e Fabinho (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para André Simões (90+2).



Assistência: cerca de 700 espetadores.