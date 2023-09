Boavista recebe Desportivo de Chaves com pensamento no topo da I Liga

Os 'axadrezados', que na jornada inaugural venceram na receção ao campeão Benfica e cederam apenas um empate, também em casa, diante do Casa Pia, podem chegar aos mesmos 13 pontos de 'leões' e 'dragões', ficando, em caso de triunfo, mesmo na liderança, por, pelo menos, contarem mais golos marcados do que o Sporting no desempate entre golos marcados e sofridos.



Pela frente, a equipa boavisteira vai ter um Desportivo de Chaves já em situação difícil no campeonato, encontrando-se os transmontanos no último lugar da tabela, ainda sem qualquer ponto somado.



Programa e resultados da quinta jornada:



- Sexta-feira, 15 set:



Estrela da Amadora - FC Porto, 0-1 (0-1 ao intervalo)



- Sábado, 16 set:



Rio Ave - Famalicão, 1-1 (0-1)



Farense – Sporting de Braga, 3-1 (2-0)



Vizela - Benfica, 1-2 (0-2)



- Domingo, 17 set:



Arouca - Casa Pia, 0-1 (0-0)



Gil Vicente - Estoril Praia, 5-3 (3-0)



Vitória de Guimarães - Portimonense, 1-2 (1-0)



Sporting - Moreirense, 3-0 (0-0)



- Segunda-feira, 18 set:



Boavista – Desportivo de Chaves, 20:15