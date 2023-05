Campeão Moreirense fecha II Liga com goleada invulgar

A formação de Moreira de Cónegos termina assim a prova na primeira posição com 79 pontos, enquanto o Covilhã termina em 18.º e último, com 28.





Sete golos na primeira parte, todos eles marcados entre os minutos 5 e 39, construíram o volumoso 4-3 com que terminou a primeira parte do Moreirense-Covilhã.



Tudo começou com um golo de Luciano Vega, que aos cinco minutos colocou a equipa serrana, já despromovida à Liga 3, a vencer em casa do Moreirense, que venceu a II Liga e que assim regressa à I Liga.



Madson (8') e André Luís (16') deram a volta ao marcador, mas o Covilhã depressa voltou a liderar o marcador com golo de Gilberto e Aponza, aos 28' e 30', respetivamente.







Aos 38 minutos, Walterson Silva empatou e o mesmo jogador, no minuto seguinte, fez o 4-3, resultado com que terminou a primeira parte.



Na segunda parte, mais três golos: Alanzinho (46') e outra vez Walterson (52') colocaram a equipa da casa a vencer, por 6-3; cabendo a Aponza bisar e fechar o marcador em 6-4.







No final fez-se a festa em Moreira de Cónegos, com a equipa campeã e promovida ao escalão principal do futebol a celebrar em conjunto com os seus adeptos.