Casa Pia oficializa treinador Pedro Moreira

”, destacaram os "gansos", em comunicado oficial.Como treinador principal, Pedro Moreira soma apenas uma experiência no Torreense, na derradeira temporada, durante a qual pegou no clube na sétima jornada, na última posição da II Liga, com quatro pontos, e terminou num confortável nono lugar, com 44.Antes, integrou como treinador adjunto as equipas técnicas de Paulo Fonseca, estando nos italianos da Roma, nos ucranianos do Shakhtar Donetsk e ainda em Sporting de Braga, Paços de Ferreira e FC Porto, após muitos anos a orientar escalões de formação.”, frisaram igualmente os "gansos" no comunicado, publicado no sítio oficial da Internet.O treinador, de 48 anos, já tinha sido dado como certo no comando técnico do Casa Pia há vários dias pela comunicação social, mas apenas hoje foi oficializado, estando acompanhado pelos adjuntos José Borges e Ricardo Vasconcelos e pelo preparador físico Pedro Barros, que se juntam aos já presentes Gonçalo Santos, Nuno Madureira, Fábio Ferreira e João Santos para completar a atual equipa técnica do clube lisboeta.Em 12 de novembro, o Casa Pia tinha anunciado a saída de Filipe Martins, por iniciativa própria, depois de mais de três temporadas nas quais guiou o clube ao regresso à elite do futebol português, 83 anos depois da única presença, tendo vários marcos notórios.Na última temporada, e após um início de campeonato em que foi a equipa sensação da prova, o Casa Pia terminou a I Liga num tranquilo 10.º lugar, mas, nesta época, o início não foi tão auspicioso, com os casapianos a ocuparem atualmente a 15.ª posição, com 10 pontos, um acima da zona de "play-off" e três acima dos lugares de despromoção direta.O primeiro teste de Pedro Moreira ao serviço do Casa Pia será na visita ao Nacional, da II Liga, em jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, às 15h00, seguindo-se a receção ao Portimonense, para a 12.ª jornada da I Liga de futebol.